Haïti: la tempête Laura fait sa première victime

Une fillette de 10 ans est morte dimanche matin en Haïti lors du passage de la tempête Laura. Une autre tempête, Marco, devait se renforcer en avançant vers la Louisiane.

Une tempête nommé Laura a fait sa première victime. Il s’agit d’une fillette de 10 ans morte dimanche matin en Haïti en raison des fortes pluies et inondations qui s’abattent sur l’île. La jeune petite fille de 10 ans est décédée suite à la chute d’un arbre sur sa maison à Anse-à-Pitres, dans le sud-est.

Plusieurs maisons sont déjà inondées dans cette commune haïtienne où des évacuations d’habitants sont en cours, a indiqué la protection civile. « Mettez vos masques et respectez les distances surtout dans les abris provisoires. Avec le Covid, nous avons considérablement moins de capacité d’accueil », avait souligné Audain Fils Bernadel, ministre de l’Intérieur, lors d’un point de presse des autorités samedi.

Pour les autorités, le passage de la tempête Laura représente un double risque. En raison des intempéries et leurs conséquences matérielles, mais aussi à cause de l’épidémie. Car si la virulence du Covid-19 a été jusqu’ici relativement faible en Haïti avec 8.050 cas testés positifs et 196 décès officiellement attribués au virus, les autorités haïtiennes veulent prévenir une éventuelle propagation de l’épidémie en marge de catastrophes naturelles comme cette tempête. Notamment pour les citoyens les plus défavorisés, contraints de vivre dans des zones à risque, à proximité de canaux ou ravines obstrués de déchets.

Selon le centre américain de prévention des cyclones, Laura pourrait gagner en intensité au large de la Floride en début de semaine prochaine, après avoir dépassé Cuba et les Bahamas. Problème : une autre tempête menace déjà la région.

Appelée Marco, celle-ci est rentrée dans la zone. Ce serait la première fois dans l’histoire que deux tempêtes tropicales se trouveraient dans le Golfe en même temps mais de telles prévisions restent peu fiables à long terme.