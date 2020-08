Guillaume Soro: «Ouattara n’a pas accepté son exclusion … je ne l’accepte pas non plus»

Alors que son nom a été retiré de la liste électorale et sa candidature à l’élection présidentielle de Côte d’Ivoire a été rejetée par la CEI, Guillaume Soro ne compte pas abdiquer et soutient qu’il ne l’acceptera pas.

« Je suis candidat à l’élection Présidentielle en Côte d’Ivoire. Il reviendra au seul Peuple souverain de m’élire. Personne n’acceptera d’être EXCLU », a déclaré l’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne, dans un tweet lundi. Guillaume Soro a poursuivi dans le même post en soulignant qu’«hier Alassane Ouattara, président de la République de Côte d’Ivoire, n’a pas accepté son exclusion. Aujourd’hui je ne l’accepte pas non plus. Je suis déterminé et vous le savez ».

Il va sans dire que le député de Ferké ne compte pas rester les bras croisés après son exclusion de la liste électorale actualisée. Il a formulé un recours mais la Commission électorale indépendante (CEI) l’a rejeté avec ceux de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Depuis quelques jours, l’ex rebelle en exile se montre menaçant et avait averti que la décision de Ouattara de briguer un troisième mandat consécutif va mettre le feu à la Côte d’Ivoire.