Gabon: une vingtaine de candidats au bac entament une grève de la faim

Au Gabon, la fraude lors des inscriptions au bac se poursuit. Des élèves à Libreville sont radiés de la liste des candidats pour avoir fourni de faux bulletins de notes ou avoir payé de l’argent pour s’inscrire sans dossier. Ces élèves ne baissent pas les bras et entament une grève de la faim dans l’enceinte du ministère de l’Education nationale où ils dorment à la belle étoile.

Une situation qui non seulement joue sur leur moral mais aussi les conduit vers un échec. Certains élèves interpellent le ministre de l’Education et même le chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba, pour leur faire grâce. Pour l’instant, ces élèves grévistes qui sont entre 400 et 700 ont reçu le soutien de la Fédération nationale des parents d’élèves du Gabon (FNAPEG).

Le premier vice-président de la FNAPEG, M. Rémi Zogo, sollicite la haute bienveillance du président de la république pour son implication personnelle, afin que tous ces élèves participent aux examens. Jusqu’à présent, pas de réaction officielle. Les 30 000 autres candidats démarrent les épreuves jeudi.