Gabon : Faure Gnassingbé reçu par Ali Bongo à Libreville

Le président togolais Faure Gnassingbé a rendu une visite d’amitié et de travail à son homologue gabonais Ali Bongo lundi à Libreville.

Ali Bongo a reçu lundi 24 août 202, son homologue du Togo à Libreville la capitale du Gabon dans le cadre d’une visite de travail de Faure Gnassingbé dans le pays. Dans un tweet, le chef de l’Etat Togolais a indiqué s’être entretenu avec Bongo sur les relations de coopération entre leurs deux pays et aussi sur les moyens de parvenir à un renforcement de cette collaboration.

Faure Gnassingbé a indiqué dans son tweet que les discussions avec le président gabonais ont également tourné autour des questions sécuritaire et de libre échange continental africain. Le Gabon et le Togo sont entrés en coopération bilatérales depuis le 21 mars 1975 alors que les prédécesseurs et géniteurs des présidents actuels avaient noué des liens de fraternité et d’échange.