Gabon – 60 ans d’indépendance: Ali Bongo évoque la modernisation du pays

Ce lundi 17 août 2020, le Gabon célèbre ses 60 ans d’indépendance. Dans son traditionnel discours à la nation, Ali Bongo a évoqué la modernisation du pays.

Le Gabon fête, en ce 17 août 2020, les 60 ans de son indépendance. Lors de son traditionnel discours à la nation, Ali Bongo est revenu sur la modernisation du pays. « Pour se développer, le Gabon a besoin d’infrastructures modernes, a souligné le président gabonais. Nous avons bitumé plus de routes en dix ans que depuis l’indépendance de notre pays. Notre réseau routier sera renforcé de nouveau avec la Transgabonaise, qui traversera notre pays d’est en ouest sur 780 kilomètres. Ce chantier, qui sera achevé en 2023, aura un impact majeur. Cette route révolutionnera notre vie et notre économie. Ces dix dernières années, nous avons construit et modernisé nos infrastructures hospitalières pour améliorer l’offre de soin et de santé. »

Le 16 octobre 2009, Ali Bongo Ondimba, fils d’Omar Bongo, décédé en juin, est investi président pour ce pays riche en pétrole et en uranium. Avec une population de deux millions d’habitants, le Gabon a longtemps constitué un enjeu stratégique pour la France sur le continent africain. Dès la décolonisation, le Gabon se distingue des autres pays d’Afrique francophone: le président Léon Mba réclamait la départementalisation, et l’indépendance de 1960 est imposée par Paris.

Le 24 octobre 2018, Ali Bongo est victime d’un accident vasculaire cérébral en Arabie saoudite, qui l’affaiblit considérablement et le laisse absent pendant de long mois, en convalescence à l’étranger puis au Gabon. Pour renfoncer son pouvoir, il nomme, le 5 décembre, son fils aîné, Noureddin Bongo Valentin, « coordinateur des affaires présidentielles ». L’opposant historique Jean Ping dénonce une « monarchisation de la République ».