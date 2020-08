FC Barcelone : Lionel Messi pose bientôt ses valises à Manchester City

Après près de 20 ans chez les Blaugranes, Lionel Messi a déclaré qu’il souhaiterait quitter le club catalan. Désormais, le sextuple ballon d’or pense déménager à Manchester City, selon Marcelo Bechler de l’Esporte Interativo.

Peu après l’annonce de la volonté formelle de Lionel Messi de quitter le FC Barcelone, la presse espagnole croit savoir que le club anglais est le mieux placé pour accueillir la superstar argentine de 33 ans, d’autant que Catalunya Radio a affirmé dans la soirée de mardi que l’intéressé avait pris son téléphone pour s’entretenir avec Pep Guardiola au cours des derniers jours. Il lui aurait notamment demandé si un départ vers l’Angleterre était bel et bien possible.

Lionel Messi quitte le Barça: en colère, les supporters dans les rues en pleine nuit (vidéo)

Dans la nuit, Marcelo Bechler, souvent bien informé, a révélé que l’Argentin aurait choisi Manchester City comme future destination. Catalunya Radio nous apprend de son côté que la Pulga aurait appelé Pep Guardiola la semaine dernière.

À en croire les informations d’ESPN, Manchester City est également au coin du bois. Le patron Khaldoon Al Mubarak a d’ailleurs clairement annoncé ce lundi que le marché mancunien, déjà ouvert avec les arrivées de Ferran Torres et Nathan Aké, était loin d’être terminé. Les Skyblues étudieraient, dans un premier temps, la faisabilité économique d’une telle opération.

Avec une clause libératoire à 700 M€ et un salaire astronomique, le natif de Rosario n’est en effet pas une cible à la portée de toutes les bourses, surtout dans le cadre du fair-play financier qui a failli coûter cher aux Citizens cet été. Toujours est-il que les calculatrices ont été sorties du côté de l’Etihad Stadium pour voir si le deal était réalisable. L’avis des experts économiques et fiscaux consultés par ESPN est plutôt réservé. Mais on n’est jamais à l’abri de surprises sur le mercato.