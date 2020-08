FC Barcelone-Bayern : « On enchaîne les records et le Barça a des problèmes », Müller

L’attaquant du Bayern Munich, Thomas Müller, a évoqué le match face au Barça, vendredi prochain, en quart de finale de la Ligue des champions. Le Bavarois a analysé les forces et faiblesses des deux équipes pour cette rencontre cruciale dont le vainqueur se qualifiera automatiquement en demi-finale.

Thomas Müller a expliqué pour la revue ‘Kicker’ l’importance du match contre le Barça en quart de finale de Ligue des champions vendredi tout en soulignant la forme du Bayern Munich. « On enchaîne les records et ce n’est pas une coïncidence. On commence chaque match avec humilité. Le Barça a des problèmes, ils n’ont pas gagné la Liga mais les matchs ne se joueront pas en deux fois alors tout peut se passer« , a-t-il confié, invitant ses coéquipiers à ne pas sous-estimer l’équipe catalane.

Pour rappel le Bayern Munich est invaincu depuis le 7 décembre 2019 et a gagné tous ses matches depuis le 16 février. Les Bavarois ont écrasé Chelsea (1-3, 4-1) pour accéder au quart de finale de la Ligue des champions. Le Barça, de son côté, s’est débarrassé de Naples (1-1, 3-1) pour valider son billet pour le final 8.