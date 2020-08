Eudoxie Yao: l’âge de son chéri Grand P enfin révélé

Devenu une star, grâce à sa taille fascinante ainsi que ses prouesses musicales, Grand P ne cesse d’avoir le vent à la poupe. Cependant, son âge exact a toujours été au cœur des débats; une chose est sure, la corpulence de la star n’y correspond pas vraiment.

Invité sur le plateau de la 3, le manager du compagnon de la go bobaraba, Grand P, a déclaré que ce dernier est âgé de 30 ans. Il poursuit en disant qu’il s’agit de l’âge que Grand P a inscrit sur ses documents administratifs, sans pour autant en avoir la certitude. Il serait donc apparemment « né sous le baobab ».

Sur le même plateau, la star guinéenne a raconté une petite anecdote, qui a amené les chroniqueurs de l’émission Peopl’Emik la 3 que leur invité doit vraiment être dans cette tranche d’âge. Il affirmait que son amour pour la musique a commencé avec son fanatisme pour le chanteur Karfala Kanté, qui lui avait même fait l’honneur de lui remettre le micro pour une prestation en 1997.

Il faut souligner que Grand P souffre d’un mal rare appelée « la progéria ». Cette pathologie entraîne une calvitie, un vieillissement accéléré et limite la taille du malade à 1 mètre 10 au plus, ainsi que son poids à 25 kilos

Pour finir, le manager de Grand P a fait un émouvant témoignage sur Arafat Dj. « Depuis la Guinée, on entendait parler de lui comme étant quelqu’un d’arrogant, de suffisant. Or, ce n’est pas le cas. Quand nous l’avons rencontré à Abidjan, il nous a reçus à son domicile, Grand P et moi, et nous avons mangé chez lui. C’est quelqu’un de tellement simple ! Concernant la photo où il a déposé Grand P sur ses pieds, ce n’était pas intentionnel. On était à un endroit où il n’y avait pas de place pour s’asseoir, alors il a mis Grand P sur ses genoux et les gens sont allés avec leurs interprétations, avec des polémiques du genre Arafat est irrespectueux. C’était vraiment du hors sujet. Arafat est quelqu’un d’assez humble, et Grand P qui l’aime bien a beaucoup aimé le rencontrer », conclut-il.