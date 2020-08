Etats-Unis : « Si je ne gagne pas les élections, vous devrez apprendre à parler chinois! », Donald Trump

Le président Donald Trump a déclaré mardi que les Américains devraient « apprendre à parler chinois » s’il perd les élections de 2020 face à l’ancien vice-président Joe Biden.

Le président américain continue de faire parler de lui dans sa « guerre froide » avec la Chine. Mardi, il a laissé entendre que son challenger à la présidentielle, Biden, serait doux avec la Chine. Une déclaration qui ne cadre pas vraiment avec l’attitude du camp du démocrate envers Pékin est assez belliqueuse.

« Tout ce qu’ils attendent, et la Chine aussi, c’est que je sois vaincu. Parce que si je suis vaincu, la Chine possédera les États-Unis », a déclaré Trump à l’animateur de radio conservateur Hugh Hewitt. « Si je ne gagne pas les élections, la Chine possédera les États-Unis – vous devrez apprendre à parler chinois! », a ajouté Trump.

La réaction du camp démocrate

La campagne Biden a critiqué Trump pour ses remarques. « En raison des échecs de Donald Trump, à tous égards, la position de la Chine est plus forte et la nôtre est diminuée », a déclaré Andrew Bates, directeur de la réponse rapide pour la campagne Biden, à Insider.

« Trump a été le président le plus faible de l’histoire américaine en ce qui concerne la Chine. Alors que la crise de santé publique la plus dévastatrice en 100 ans se propageait rapidement, il s’est fait l’écho de la propagande du Parti communiste chinois pour minimiser la menace et justifier l’inaction, sans tenir compte des avertissements de la communauté du renseignement et de Joe Biden de ne pas les croire sur parole », a ajouté Bates.