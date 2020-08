Etats-Unis – Présidentielle 2020 : Joe Biden choisit une afro-américaine à la vice-présidence

L’ancien vice-président Joe Biden, candidat démocrate à la présidence, a choisi la sénatrice de Californie, Kamala Harris, comme vice-présidente.

Cette sélection fera de Harris la troisième femme, et la première Afro-américaine, à être nommée vice-présidente par un grand parti politique, et aussi la première à occuper ce poste si Biden gagne le scrutin. « Vous prenez beaucoup de décisions importantes en tant que président. Mais le premier est celui que vous choisissez pour être votre vice-président », a déclaré Biden dans un courrier électronique adressé aux supporters mardi après-midi. «J’ai décidé que Kamala Harris était la meilleure personne pour m’aider à porter ce combat contre Donald Trump et Mike Pence, puis à diriger cette nation à partir de janvier 2021», a-t-il poursuivi.

« Ce ne sont pas des temps normaux», a ajouté Biden, indiquant que «j’ai besoin de quelqu’un qui travaille à mes côtés, qui soit intelligent, dur et prêt à diriger. Kamala est cette personne ». Les deux devraient organiser une collecte de fonds virtuelle mercredi. La pandémie de coronavirus empêche Biden et Harris de déployer leur nouveau billet dans le format habituel: un rassemblement d’introduction bruyant dans un Etat-clé.