États-Unis : l’affaire Jacob Blake déclenche un boycottage sans précédent dans le monde du sport

Le monde sportif américain a démarré mercredi un mouvement de boycott des compétitions sans précédent en réaction à l’affaire Jacob Blake, du nom de l’Afro-Américain grièvement blessé par un policier, qui relance le mouvement antiraciste aux États-Unis.

Enclenché par l’équipe de basket-ball des Milwaukee Bucks, qui a boycotté un match et contraint la NBA à reporter plusieurs autres rencontres, mercredi, le mouvement s’est propagé à grande vitesse. «NOUS DEMANDONS LE CHANGEMENT. ON EN A MARRE», a «tweeté» la superstar des Lakers de Los Angeles, LeBron James. Selon plusieurs médias, les Lakers et les Clippers de Los Angeles ont voté pour l’abandon de la saison de la NBA.

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT — LeBron James (@KingJames) August 26, 2020

En quelques heures, le mouvement lancé par les basketteurs de Milwaukee a fait tache d’huile, après avoir contraint la National Basketball Association (NBA) à reporter deux autres rencontres également prévues, mercredi, Houston-Oklahoma City et Los Angeles-Portland, les joueurs de ces équipes ayant également opté pour un boycottage. Signe que le mouvement persiste, la NBA a annoncé le report des trois matchs de playoffs prévus ce jeudi, au lendemain du boycottage décidé par les joueurs. L’instance dit « espérer reprendre le jeu vendredi ou samedi ».

Ces actions ont d’ores et déjà valu à la ligue de basket-ball un commentaire du président américain, Donald Trump, ce dernier l’accusant d’être devenue « une organisation politique ». Trois mois après la mort de George Floyd, le sort de Jacob Blake, Afro-Américain de 29 ans grièvement blessé lors de son interpellation, a causé un nouveau choc. Les basketteurs ont été traumatisés par la scène filmée dans laquelle on entend sept coups de feu, atteignant dans le dos, ce père de famille qui essayait, après avoir résisté à son interpellation, d’entrer dans sa voiture où se trouvaient, selon son avocat, trois de ses fils âgés de 3, 5 et 8 ans.