Etats-Unis : Donald Trump répond à Michelle Obama avec ironie

Le président américain Donald Trump a répondu aux critiques de l’ancienne première dame, Michelle Obama, affirmant que la performance, au bureau ovale, de son mari est ce qui l’a catapulté à la Maison Blanche.

L’ancienne first lady, Michelle Obama, a critiqué Donald Trump lundi soir à la Convention nationale démocrate en indiquant que Trump était «au-dessus de sa tête» et le «mauvais président pour notre pays». Une diatribe que le président n’a pas l’intention de laisser passer. Répondant à la critique, dans des tweets mardi, Trump s’en est moqué en déclarant que quelqu’un devrait lui expliquer qu’il ne serait pas à la «belle Maison Blanche» aujourd’hui si ce n’était «pas pour le travail accompli par son mari», le président Barack Obama.

Il a également critiqué les Obama pour avoir «approuvé tardivement et sans enthousiasme» Joe Biden. Et dans d’autres tweets, Trump a critiqué la gestion par Obama et Biden de la grippe porcine H1N1 en 2009 et a affirmé, sans preuve, que l’administration Obama était la plus corrompue de l’histoire. Trump a terminé par un remerciement sarcastique à Michelle Obama pour ses «paroles très gentilles».