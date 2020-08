Éliminatoires Can 2021 et Mondial 2022 : Les Ecureuils en action dès début novembre

Les dates de reprise des compétitions (entre les équipes nationales) ont été approuvées par les instances suprêmes. Ainsi dans un communiqué signé par le Secrétaire général de la CAF par intérim Abdelmounaïm Bah, l’instance a donné des précisions sur la fenêtre internationale de la FIFA. Alors, les Écureuils du Bénin vont rentrer en action dès la semaine du 9 novembre, pour la compétition continentale.

En raison du Covid-19, la trêve internationale attendue pour septembre a été décalée en octobre. Ce qui annonce tout au moins un probable match test pour les Ecureuils entre le 5 et le 13 octobre 2020. Par ailleurs, la CAN Total Cameroun 2021 a été repoussée en janvier 2022, pour raison de Covid-19. C’était l’un des effets de la pandémie dont la décision a été prise par le Comité exécutif en sa réunion du 30 juin 2020.

Après deux journées des Éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, le Bénin est 2e avec 3 points dans la poule L. Le Nigeria est en tête avec 6 points. Le Lesotho et la Sierra Leone ont respectivement 1 point chacun en 3e et 4e positions.

En ce qui concerne le Mondial 2022, les Écureuils logent dans le groupe J en compagnie de la RDC, de Madagascar et de la Tanzanie pour les éliminatoires. A la suite de cette phase de poule, seul le premier aura droit à un match de barrage (aller-retour). Et c’est une fois vainqueur qu’il obtiendra l’une des cinq places en lice pour le Qatar.

