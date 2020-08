Dj Arafat : fragilisée par les critiques, sa mère Tina Glamour pense au « suicide »

Tina Glamour, la mère de DJ Arafat semble fragilisée par les critiques notamment. Au bout de ses forces, la mère de la « Chine Populaire », (fans de DJ Arafat) pense déjà au suicide.

Dans une publication sur sa page Facebook, ce samedi 08 août 2020, la mère de DJ Arafat, très désespérée visiblement a dénoncé ses détracteurs qui la poussent au suicide. « Star mon fils Adoré, on me combat on m’insulte on dénigre ta MAMAN pour me pousser à me tuer », a lâché la mère de feu Arafat sur Facebook. Mais elle ne compte pas céder aux intimidations au point de se donner la mort.

« Mais pour l’amour que j’ai depuis que je t’ai porté 9 bon mois, personne, je dis bien personne ne pourra m’enlever mon droit et titre de mère qui ta lavé soigné jusqu’à ce que tu deviennes ce que tu es devenu », a-t-elle expliqué avant de se rappeler de l’amour que son fils avait pour elle : « Tu me disais MAMAN je t’aime plus que tout au monde Je suis un être humain avec mes défauts et beaucoup de qualité. Le 12 de l’an 1 de ton décès, tu seras fière, que de la prière et pas de plaisanteries. Je t’aime à vie ».

Le roi du Coupé décalé est décédé le 12 août 2020 dans un accident de moto. Dans trois jours, il sera organisé en Côte d’Ivoire et dans plusieurs pays de l’Afrique de l’ »Ouest, le premier anniversaire de son décès.