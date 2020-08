Diplomatie: le Nigéria ouvre bientôt ses frontières avec le Bénin

Un an après la fermeture des frontières nigérianes avec le Bénin, les autorités d’Abuja seraient prêtes à lever le verrou. De sources bien informées, l’ouverture des frontières nigérianes ne saurait tarder.

Selon les informations parvenues à la rédaction de BENIN WEB TV, l’ouverture des frontières nigérianes pourrait intervenir au plus tard début septembre 2020. Une autre source y va avec un peu plus de précision en parlant d’au plus tard 05 septembre 2020. Romaric Boco, connu pour sa proximité avec des autorités nigérianes, a aussi annoncé la nouvelle sur sa page Facebook. Les autorités nigérianes, en fermant les frontières du pays, avaient évoqué plusieurs raisons dont la contrebande du riz, et ont invité les pays voisins à respecter un certain nombre de mesures. Si le Nigéria s’est finalement décidé à ouvrir ses frontières, cela voudrait peut-être dire que les exigences imposées par le gouvernement de Buhari ont été suivies par les pays concernés, dont le Bénin.

Pour le moment, on ne peut encore dire avec certitude les motifs de ce changement d’avis du Nigéria, qui a été intransigeant depuis un an, sur la question. Les missions de médiation de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) n’avaient pas porté de fruit pendant plusieurs mois. Plusieurs voix s’étaient levées dans la sous-région pour dénoncer la violation du protocole commercial de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) par le Nigéria.

Les raisons évoquées par le Nigéria pour justifier la fermeture

A plusieurs reprises, les autorités douanières et gouvernementales du Nigéria ont fait savoir que la fermeture des frontières n’est pas une décision hasardeuse. Selon le président Muhammadu Buhari, ctte fermeture n’est pas une punition infligée aux pays voisins du Nigéria. Il affirme que la décision de fermer les frontières nigérianes s’est présentée comme une solution urgente à la contrebande qui tue progressivement le marché intérieur de son pays.

Il a notamment évoqué la question de la contrebande du riz qui empêche la production locale de s’imposer, alors que son gouvernement s’y investit énormément. Le président Buhari avait donc demandé aux pays impactés par la fermeture des frontières, surtout le Bénin, de prendre des meures concrètes pour faire cesser la contrebande du riz vers le Nigéria.

Les conséquences pour le Bénin

La fermeture des frontières nigérianes a fortement impacté les activités économiques au Bénin. Les échanges de marchandises entre les deux pays se sont brusquement interrompus. Les exportateurs béninois d’ananas, de tomates et d’autres produits vers le Nigéria, ont subi la baisse drastique de leurs chiffres d’affaire. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, six (06) mois après la fermeture des frontières, le Ministre béninois de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni, avait chiffré l’impact sur l’économie béninoise.

Selon le ministre, l’impact de la fermeture des frontières sur les recettes est important. « La part des recettes imputable à la fermeture des frontières est estimée à 48,6 milliards de f CFA, soit un peu plus de 10% des recettes brutes de la douane et moins de 5% des recettes totales de 2019 », avait-il déclaré. Toutefois, il avait précisé qu’il s’agit d’un impact « relativement limité ».

Pour Romuald Wadagni, le Bénin devrait exploiter cette chance d’avoir le Nigeria comme voisin. A l’en croire, le Bénin ne devrait pas se contenter d’être « un simple point de passage » . Il devrait mieux faire et pourrait être une « terre d’attache » pour les entreprises nigérianes « qui doivent pouvoir produire, au Bénin, pour le marché nigérian ». Mais avant ça, Romuald Wadagni pense qu’il faut que le Bénin ait une économie mieux préparée.

Quid des démarches menées pour l’ouverture des frontières?

Depuis la fermeture des frontières nigérianes, les pays voisins, notamment le Bénin, ne sont pas restés les bras croisés. Les autorités ont mené des démarches vers le Gouvernement nigérian afin que des solutions idoines soient trouvées pour l’ouverture des frontières. Ces démarches sont visiblement restées sans suite favorable.

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a aussi entrepris des actions pour que le Bénin, le Nigeria et le Niger puissent parvenir à un accord. Après les réunions tripartites tenues à Abuja entre les trois pays, la situation n’a pas évolué. Le Nigeria tient à ce que les pays voisins respectent rigoureusement ses exigences, dont la plus importante est la prise de mesures concrètes en faveur de la lutte contre la contrebande.