Départ de Messi du Barça : la réaction de Carles Puyol

L’ancienne légende du Barça, Carles Puyol, a réagi aux bruits qui courent ces dernières heures concernant le départ de Messi du club catalan. L’ancien défenseur catalan a soutenu l’Argentin qui serait décidé à quitter les Blaugranas.

Visiblement affecté par les échecs répétés de son club en Ligue des champions et les décisions controversées de ses dirigeants, Lionel Messi aurait décidé de quitter le Barça. En effet, d’après une information du journaliste Alfredo Martinez de Onda Cero, confirmée par le média madrilène Marca, le capitaine blaugrana aurait communiqué au FC Barcelone son intention de s’en aller. Il aurait envoyé un fax au club pour annoncer sa décision.

Cette information qui secoue toute l’Espagne depuis quelques heures, n’a pas tardé à faire réagir les anciennes gloires du club des culés. Sur les réseaux sociaux, l’ancien défenseur blaugrana, Carles Puyol, a apporté son soutien à la Pulga après l’annonce des envies d’ailleurs de l’Argentin. « Respect et admiration, Leo. Tout mon soutien l’ami« , a écrit l’ex-capitaine de la Roja sur son compte Twitter.

Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo. — Carles Puyol (@Carles5puyol) August 25, 2020

Si Carles Puyol soutient publiquement Lionel Messi, son geste va dans le sens d’un coup de pression supplémentaire que le Catalan met sur le dos de ses anciens employeurs pour faire bouger les choses, plus que dans celui d’une approbation à un quelconque départ du sextuple Ballon d’or. Puyol fait en effet partie, comme Xavi, des légendes du Barça qui soutiennent Victor Font, le candidat à la présidence du Barça qui souhaite prendre la place de Bartomeu et exige la démission de ce dernier au plus vite. Ajoutons que Luis Suarez, que les dirigeants blaugranas ont appelé à partir cet été, a applaudi le tweet de Puyol.