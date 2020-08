David Hallyday très « hot »: la photo qui fait craquer sa mère Sylvie Vartan

David Hallyday, fils aîné de Johnny Hallyday a publié une photo sexy de lui sur son compte Instagram. Le cliché a fait réagir sa mère, Sylvie Vartan.

Alors qu’il avait hâte de retrouver son public suite au décès de son père, Johnny Hallyday, le chanteur David n’a pas déçu ses fans. Le fils aîné du taulier a offert ses plus beaux morceaux à ses fans au Touquet-Paris-Plage. Il s’agit des titres de son dernier album, « J’ai quelque chose à vous dire ».

Selon David Hallyday, l’album est différent et dévoile un aspect de sa vie. « La différence avec celui-là, c’est la période pendant laquelle je l’ai composé. Il fallait que je parle de certaines choses pour pouvoir avancer… », avait-il confié à Nice Matin. Il continue: « Quand on compose, on est généralement seul et c’est plus sécurisant pour moi. On n’a pas peur d’exprimer ses sentiments et c’est cela qui est intéressant.« .

« Mais pour revenir à votre question ‘Est-ce que ça m’a permis de faire mon deuil?' », a demandé le frère de Laura, Jade et Joy, avant de répondre: « La réponse est non. Ça m’a permis d’aller de l’avant, de laisser certaines choses derrière moi ». Pour lui, ce n’est pas bon de tout garder à l’intérieur. « Hot », a réagi Sylvie Vartan, sa mère. L’ex-épouse de Johnny Hallyday a adoré voir la fameuse photo de son fils sur la scène, au Touquet-Paris-Plage. « Très cool », a écrit Anthony Delon en commentaire.

David renonce à l’héritage de son père Johnny Hallyday

Il y a quelques jours, David Hallyday a décidé de renoncer à la succession de son père après près de deux ans de combat judiciaire. David Hallyday n’avait pas souhaité recevoir d’argent de sa belle-mère, « par solidarité pour Laura, Jade et Joy ». « L’objectif de protéger ses trois sœurs est atteint et nous nous en réjouissons. David ne reçoit rien, que ce soit patrimonialement ou financièrement, et il ne demande rien. Il n’a pas reçu d’objets symboliques », a expliqué le fils aîné de Johnny Hallyday.

De son côté, la réalisatrice, Laura Smet qui était la première à saisir la justice pour contester le testament de son père rédigé aux États-Unis, va recevoir 1,5 million d’euros. Pour l’heure, la future maman n’a pas encore réagi à la décision prise par son père en ce qui concerne la succession.