Cyril Hanouna et Arthur s’agressent méchamment sur Twitter

Les stars de l’écran Cyril Hanouna et Arthur se sont violemment clashés sur Twitter ce samedi 15 août 2020.

Cela fait déjà deux ans que Cyril Hanouna et Arthur se font la guerre. Le samedi dernier, le duo semble avoir réglé ses comptes sur le réseau social Twitter. En effet, Cyril Hanouna a relevé les mauvaises audiences d’Arthur dans « Vendredi tout est permis ». « Ça fait flipper pour la rentrée ces scores sur TF1 ! On va travailler de ouf avec les équipes pour ne pas vous décevoir ! Je sais que vous êtes de plus en plus exigeants et vous avez raison ! » , a écrit Cyril Hanouna.

Mais comme il devrait s’y attendre, la réaction d’Arthur ne s’est pas fait attendre. «Même avec une PS2 diffusée en prime, même un 14 août en pleine canicule, 1M9 et 22frda sont des chiffres que tu n’as jamais faits dans toute ta carrière. Je ne t’en veux pas car je sais que tu m’aimes. Je t’embrasse fort et suis fier de te compter parmi mes plus grands fans», a répondu Arthur sans fait dans la dentelle.

Et pourtant, le duo semblait avoir régler ses différends. « On s’est revus dernièrement. Tout va bien. Je lui offrirai une table de ping-pong pour Noël pour qu’il s’entraîne. Il la mettra sur le décor penché et il pourra faire un ping-pong penché un jour. S’il veut, je l’affronte un jour au ping-pong penché sur son décor », avait ironisé Cyril Hanouna en 2018,