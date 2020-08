Cristiano Ronaldo : sa chérie Georgina enflamme la toile avec une robe ultra sexy (photo)

La mannequin Georgina Rodriguez est plus que jamais dotée d’un physique de rêve. En cette période de vacance d’été qu’elle passe à Monaco, la go a tenu à élever la température chez ses fans, quitte à faire de l’ombre à son chéri Cristiano Ronaldo.

Très présente sur le net, Georgina Rodriguez a encore incendié les réseaux sociaux ce weekend. Selon mcetv.fr, la chérie de Cristiano Ronaldo a posté une photo d’elle dans une robe ultra moulante. En effet, sur l’image postée sur Instagram, on peut voir la jeune femme prendre la pose sur un bateau à Monaco. Une publication, qui, en a peine quelques heures, cumule déjà plus de 2 millions de likes sur le réseau social… Un vrai record pour la chérie du footballeur à la Juventus !

Les commentaires sont aussi très nombreux ! En effet, les fans de Cristiano Ronaldo ont tenu à complimenter la sublime robe de la belle Georgina ! Comme chacun des posts de la top model, les internautes ont commenté en masse sa dernière publication ! On vous propose donc de découvrir quelques commentaires des internautes ! Ils sont tous plus adorables les uns que les autres !

« Tu es impressionnante sur cette photo Georgina ! Cette robe est tout simplement incroyable sur toi ! » « Mais cette femme est juste parfaite ! Elle dégage quelques chose de sexy et de naturel à la fois ! » « Canon, je suis fan de la robe, et surtout du décolleté dans le dos ! » Ou encore : « Bonnes vacances à toi Georgina et aussi à ton chéri Cristiano Ronaldo… Il a bien de la chance ! » « Fan de cette photo, ce dos nu et juste divin sur toi ! », peut-on ainsi lire sur le réseau social de la belle brune !