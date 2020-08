Cristiano Ronaldo : 30 buts pour éjecter la légende brésilienne «Roi Pelé» de son trône

Jusqu’à présent, le roi Pelé demeure le meilleur joueur du monde devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mais les records de la star de la Juventus semblent le rapprocher de plus en plus de la légende brésilienne.

Malgré une neuvième réussite en Serie A, la Vieille Dame n’a pas réussi à aller au-delà des 8e de finale de la Ligue des champions, stoppée par un Lyon affamé, vendredi 7 août 2020. Mais, individuellement, Cristiano Ronaldo a vécu une incroyable saison se rapprochant davantage du roi Pelé.

En effet, le roi Pelé a inscrit la bagatelle de 767 buts en 831 matches officiels et 1284 réalisations en 1375 matches, amicaux compris. Ce vendredi, Cristiano Ronaldo est passé à 737 avec son doublé lors de la victoire 2-1 de vendredi sur Lyon. Si ce doublé n’a pas réussi à sauver la Juventus d’une élimination surprise en Ligue des champions, il a néanmoins réussi à mettre le quintuple à 30 buts de la légende Brésilienne.

Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, détient le record du monde officiel de buts avec 767 buts, et si vous incluez les matchs non officiels, il a marqué 1286 fois en 1363 matchs. Un records qui fait de lui l’homme le plus remarquable du Livre Guinness des records. Mais 519 de ces buts ont été inscrits lors de matchs amicaux. Cela signifie que la superstar portugaise Ronaldo, 35 ans, va sûrement s’envoler vers le sommet dans les deux ans à venir – bien que son grand rival Lionel Messi, 33 ans, soit aussi menaçant sur la liste avec 717 buts.

L’ancien attaquant du Real Madrid et de Manchester United, Ron, a suggéré qu’il pourrait jouer jusqu’à ses 40 ans. Et même si cet espoir se révèle optimiste, beaucoup s’attendront à ce qu’il finisse par passer la barre des 800. Même Diego Maradona n’a pas failli battre le record de buts de Pelé malgré son incroyable carrière avant la retraite de l’Argentin.