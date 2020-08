Covid-19 – Suède: c’est la rentrée scolaire sans masque

Ce lundi 17 Août, c’est la rentrée scolaire en Suède et tout le système éducatif rouvre ses portes. Cependant, les autorités n’ont pas rendu le port de masque obligatoire pour les apprenants.

La Suède qui s’est fait déjà distinguer au début de l’épidémie de coronavirus, en choisissant de ne pas confiner sa population, laissant les écoles ouvertes et ne fermant que les lycées et universités, reprend les cours à partir de ce lundi. Les précautions, le port de masque, notamment, ne sont pas obligées. C’est le cas dans tout le pays : que l’on travaille, que l’on fasse ses courses ou que l’on soit dans la rue, le port du masque ne fait pas partie des recommandations officielles. L’agence suédoise de santé estime que les preuves scientifiques de son efficacité ne sont pas suffisantes.

Hormis le fait que les autorités suédoises ne recommandent pas le port de masque aux apprenants, les autres règles barrières contre la propagation du virus sont prises en compte. Dans les écoles, des mesures d’hygiène et de distanciation, dans la mesure du possible, seront mises en place. Dans les lycées, les reprises de chaque classe sont décalées, les élèves sont incités à ne pas utiliser les transports en commun, et il est possible de suivre certains cours à distance, certains jours de l’année.

Cependant, la plupart des parents et professeurs sont quand même inquiets. Le dimanche 16 Août, dans un quotidien suédois, 26 médecins et scientifiques rappellent que les élèves sont susceptibles d’être contagieux, qu’ils peuvent tomber malades, et demandent aux parents de fournir des masques à leurs enfants.