Covid-19: l’ordre d’apparition des symptômes établi par une équipe de chercheurs US

Une équipe de chercheurs de l’Université de Californie du Sud a établi l’ordre d’apparition des symptômes de la Covid-19. Du simple rhume au syndrome respiratoire aigu sévère, les personnes infectées peuvent ainsi demander une assistance médicale à temps.

Les scientifiques de l’Université de Californie du Sud (USC) dont les résultats ont été publiés dans la revue Frontiers in Public Health, ont établi l’ordre d’apparition des symptômes de Covid-19. Selon les chercheurs, les patients présentent d’abord une toux et de la fièvre, puis des douleurs musculaires, suivies de nausées et éventuellement de diarrhée.

Les scientifiques ont identifié cette séquence après avoir étudié de près les cas de 60.000 patients atteints de Covid-19 causé par le coronavirus SRAS-CoV-2, de la grippe, du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) ou du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-1). « Étant donné qu’il existe maintenant des approches plus efficaces pour traiter la Covid-19, la détection précoce des symptômes chez les patients peut raccourcir leur temps d’hospitalisation », ont déclaré les chercheurs, rapporté par Sputniknews.

Comme chaque maladie a sa propre évolution symptomatique, l’ordre d’apparition des symptômes est important pour comprendre s’il s’agit de la Covid-19, de la grippe ou d’une autre maladie, expliquent les auteurs de l’étude.