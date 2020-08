Covid-19: le Bénin enregistre un nouveau décès (40 au total)

Un nouveau bilan de l’évolution de la pandémie de la Covid-19 a été présenté ce mercredi 26 Août 2020. Les chiffres publiés sur le site du gouvernement affichent un nouveau décès, de nouveaux cas confirmés et une progression des cas de guérison.

A la date du 24 Août 2020, le Bénin compte 2 145 cas confirmés, 1 738 guéris pour 40 décès. Comparativement au dernier bilan, on note l’enregistrement d’un nouveau décès et de 50 nouveaux cas confirmés. En ce qui concerne les guérisons, on en dénombre 33 nouvelles; ce qui porte le nombre total à 1 738.