Covid-19: Israël prête main forte au Nigéria

Pour renforcer la lutte contre la covid-19 au Nigéria, l’Israël a fait don de 2 000 masques faciaux aux autorités nigérianes.

Pour la deuxième fois depuis l’avènement de la pandémie du coronavirus au Nigéria, l’Israël a prêté main forte au géant de l’Afrique de l’Ouest. «L’ambassade d’Israël au Nigéria, dirigée par S.E. Simoh Bem Soshan, qui avait précédemment prévu un don de 10 000 masques faciaux au personnel médical qui sont en première ligne au Nigéria, a tenu sa promesse en faisant un deuxième don de 2.000 aujourd’hui, mercredi 12 août 2020. Le don précédent du premier versement de 2.000 a été effectué plus tôt le jeudi 7 mai 2020″, indique un communiqué du directeur de l’information, des médias et des relations publiques, Olujimi Oyetomi.

Remis au ministre nigérian de la santé, ce nouveau don d’Israël va renforcer les efforts du gouvernement dans la lutte anti-coronavirus. Le don est destiné au personnel médical en ligne de front avec la covid-19 au Nigéria. Soulignons que les masques faciaux offerts avaient été conçus en Israël mais produits au Nigéria par une société nigériane-israélienne – Skill-G Nigeria.

Le Nigéria est le pays le plus touché en Afrique de l’Ouest par la covid-19. Le pays affiche au tableau épidémiologique, plus de 47 743 cas confirmés de la maladie avec 33 943 guéris et 956 décès.