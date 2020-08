Covid-19 en Inde : plus de 77 000 cas en 24 h, nouveau record

L’inde a battu le record du monde du nombre de personnes infectées au coronavirus en une journée. Le géant asiatique a enregistré plus de 77 000 cas confirmés au cours des dernières 24 heures.

Troisième pays le plus touché par la pandémie du coronavirus, l’inde vient d’établir un nouveau record en terme de personnes infectées. Le géant asiatique a enregistré 77 226 nouveaux cas confirmés en seulement 24 heures, le pays souffrant chaque jour du plus grand nombre de cas en une journée, au monde, pendant trois semaines.

L’Inde a maintenant enregistré un total de plus de 3,38 millions de cas depuis le début de la pandémie, 46% des infections étant détectées en août seulement. L’ancienne colonie britannique a également signalé 1 057 nouveaux décès, a déclaré le ministère de la Santé plus tôt dans la journée, portant le total à 61 529. La courbe de contagions montre, par ailleurs, que l’Inde enregistre plus de 60 000 nouvelles infections par jour, depuis le 7 août, soit le plus fort taux quotidien de contaminations dans le monde, depuis trois semaines.

A l’échelle mondiale, le coronavirus a fait au moins 828 000 décès et plus de 24,4 millions de personnes infectées. Avec 5 883 686 cas positifs et 180 728 décès, les Etats-Unis restent le pays le plus touché devant le Brésil (3 761 391 cas et 118 649 morts) et l’Inde.