COVID-19 au Bénin : la distanciation sanitaire en panne dans le transport des étudiants

Au Bénin, le transport des étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi fait l’exception de la mesure de distance de sécurité sanitaire d’au moins un mètre instaurée pour limiter la propagation du Coronavirus (COVID 19). Les raisons sont multiples. Toutefois, cela expose les étudiants aux risques de contamination et de propagation du COVID-19.

Le mardi 07 juillet 2020, la rédaction de Bénin Web Tv a été alertée d’une altercation entre étudiants et responsables à charge du transport à l’Université d’Abomey-Calavi, la plus grande université publique du Bénin. Selon les informations qui sont parvenues, les étudiants ont opposé un vif refus à la proposition des responsables de cotiser de l’argent pour renouveler la police d’assurance d’un de leur bus de transport mis à l’arrêt pour défaut d’assurance. Pour mieux cerner le sujet, nous nous sommes rendus sur le campus.

A lire aussi : Classement Webometrics 2020: l’UAC du Bénin classée 89è en Afrique

De nos recoupements d’informations, il ressort que le transport des étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi est confronté à de rudes épreuves surtout en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus. En effet, selon les témoignages des étudiants qui utilisent régulièrement le service transport du Centre des œuvres universitaires et sociales de l’Université d’Abomey-Calavi (COUS-UAC), le transport des étudiants a débuté en 2020 avec 5 bus (au lieu de 7 habituellement), avant d’être réduit à 4 après qu’un soit tombé en panne.

Toujours selon ces témoignages, environs un mois avant l’instauration du cordon sanitaire due à la pandémie du COVID-19, le nombre de bus est passé de 4 à 3 suite au retrait de la circulation d’un bus pour défaut d’assurance. « Pendant toute la période du cordon sanitaire, ce sont ces 3 bus qui ont assuré le transport des étudiants sur six différentes lignes desservant Akpakpa, Fidjrossè-Agla, Tokpa, Gbégamey, Pahou et Le Bélier », nous a assuré un étudiant qui ajoute que les difficultés liées au transport font que certains étudiants sont arrivés en retard sur le campus et ont raté les compositions.

Université d’Abomey-Calavi : 3 bus fonctionnels, 10 en panne et 7 hors d’usage

Le 14 juillet 2020, une équipe de Bénin Web Tv, accompagnée des responsables du Bureau de coordination des comités de ligne, s’est rendue sur le parc automobile du Centre des œuvres universitaires et sociales sur le campus d’Abomey-Calavi. Selon les informations recueillies sur place, le parc automobile compte 20 bus dont 7 sont des épaves (hors d’usage). Sur les 13 bus restant, 10 sont hors services pour diverses raisons.

En effet, les bus immatriculés V 9987 RB, IPQ 1637 RB, IPS 8005 RB, AB 4041 RB, BD 1841 RB, BD 1843 RB, BD 1844, BD 1847 RB, RB sont hors service depuis plusieurs mois pour raison de pannes mécaniques. Le bus immatriculé AE 3301 RB est retiré de la circulation après un accident qui a endommagé une partie de sa carrosserie. Le bus immatriculé BD 1840 RB est à l’arrêt pour défaut d’assurance.

Bus des étudiants, université d’Abomey Calavi (UAC) PH: Bénin Web TV

Contacté, le chef service de l’Hébergement et du transport du COUS-UAC, a tenté de nous donner une explication : « Les difficultés que nous rencontrons sont essentiellement liées aux pannes des bus, aux difficultés d’acquisition en pièces détachés (…) et surtout à la vétusté des bus. L’idéal eu été, peut-être, qu’on renouvelle à 50, 60, 70 % pourquoi pas à 100 % le parc automobile et ça nous sortirait énormément d’affaire (…) Mais nos équipes de maintenance sont à pied d’œuvre pour faire fonctionner le peu qu’il y a et je sais également que les autorités au plus haut niveau sont en train de faire le nécessaire. »

La distanciation sanitaire, un luxe dans le transport des étudiants !

Pour freiner la propagation du COVID-19, le Gouvernement béninois a pris, fin mars 2020, plusieurs mesures de restriction telles que le port obligatoire de masques en tous lieux ; le lavage systématique des mains à l’eau et au savon ; l’observance de la distance de sécurité sanitaire d’un mètre au minimum entre personnes ; la fermeture des discothèques ; l’interdiction d’accès aux plages ; l’interdiction des rassemblements de plus de cinquante (50) personnes et l’interdiction pour les taxis-motos (zémidjan) de transporter plus d’une personne à la fois.

Réuni en Conseil des ministres le 08 juillet 2020, le Gouvernement, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, a rappelé ces mesures de restriction toujours en vigueur notamment l’obligation du port de masques et du respect de la distance de sécurité sanitaire entre passagers à bord des transports en commun. Un rappel qui, apparemment, n’a pas reçu un écho favorable auprès du Centre des œuvres universitaires et sociales de l’Université d’Abomey-Calavi.

A lire aussi : Bénin – CRIET: 2 ex-cadres du centre universitaire maintenus en prison

En effet, par manque de matériels roulants, les étudiants voyageurs de différentes lignes sont jumelés dans des bus de 50 ou 60 places. La pratique continue jusqu’au moment où nous mettons en ligne ce reportage. « Il y a environ 50 étudiants voyageurs sur chaque ligne aux heures de pointes (13h & 19h – NDLR). C’est la période des compositions, tous les étudiants ne composent pas aux mêmes moments sinon, le nombre d’étudiants voyageurs peut doubler, voir tripler par ligne », nous a expliqué un responsable étudiant.

D’après un étudiant qui voyage régulièrement à bord des bus universitaires, dans la matinée du 07 juillet 2020, c’est 2 bus qui ont fait le voyage sur les 6 lignes. « Le premier bus a fait le jumelage des étudiants de 4 lignes et le second celui de 2 lignes, ceci au mépris des gestes barrières contre la propagation du COVID-19 », a-t-il déploré. Selon les responsables du COUS-UAC, « normalement, il devrait avoir au minimum un bus pour chaque ligne, mais (…) ce n’est pas toujours le cas. Ce n’est pas la norme, c’est vrai, ça n’a pas toujours été ainsi ».

Bus des étudiants, université d’Abomey Calavi (UAC) PH: Bénin Web TV

« Nous arrivons, vaille que vaille avec la collaboration des étudiants, à appliquer les règles édictées par le Gouvernement. Nous avons installé sur le parking des dispositifs de lavages des mains, ils y sont contraints avant de monter à abord des bus. Le masque de protection est obligatoire autant pour le personnel que pour les étudiants. Pour la distanciation [sanitaire], nous limitons le nombre de personnes voyageant à la fois abord de nos bus aux strictes places assises », nous a expliqué le chef service de l’Hébergement et du transport du COUS-UAC.

A lire aussi : Bénin – Covid-19: détails sur le décès d’un étudiant lors des affrontements à l’UAC

« Avant, on s’entasse dans les bus. Mais depuis quelques jours, c’est formellement interdit », nous a confié un étudiant. Une interdiction formelle qui serait intervenue après notre descente sur le campus dans le cadre de ce reportage. Toutefois, aussi stricte soit-elle, la limitation du nombre d’étudiants voyageurs aux places assises ne garantis pas la distance de sécurité sociale exigée par les autorités gouvernementales.

Les étudiants de l’UAC, potentiel vecteur de propagation du COVID-19 ?

Dans le cadre de notre reportage, nous avons cherché à savoir s’il existe un cas confirmé dans le rang des étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi. À cet effet, nous avons sillonné les différents centres de prise en charge des cas confirmés du COVID-19 qui sont périphériques à l’Université d’Abomey-Calavi. Mais nous n’avons pas pu avoir la moindre information sur le profil des cas confirmé. On nous oppose le secret professionnel et surtout, on nous rappel le cas du médecin jeté en prison pour avoir divulgué des informations liées au COVID 19.

Faut-il craindre que le transport des étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi est un potentiel vecteur de propagation du COVID-19 ? C’est la préoccupation à laquelle se butte notre reportage. En tout état de cause, pour lever toute équivoque sur le sujet, il serait souhaitable que le Gouvernement béninois initie une campagne de dépistage des étudiants de l’UAC notamment ceux qui empruntent le transport universitaire ou qui résident dans les résidences universitaires.