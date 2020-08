Covid-19 au Bénin: 32 nouveaux cas confirmés enregistrés (OMS)

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a affiché, dans son bilan du jour, de nouveaux chiffres sur l’évolution de la Covid-19 au Bénin. Le nombre de décès est resté stable; par contre, de nouveaux cas confirmés sont enregistrés.

Le tableau sanitaire de la Covid-19 au 19 Août 2020, pour le Bénin, affiche 2 095 cas confirmés et 39 décès. Comparativement au dernier bilan, on note 32 nouveaux cas confirmés. Selon le bilan présenté à la date du 09 Août 2020 par les autorités béninoises, le pays a enregistré 2 063 cas confirmés, 39 décès, 1 690 personnes déclarées guéries et 335 sous traitement.

Au 19 août 2020 : + 1 100 000 de cas de #COVID19 en Afrique – avec plus de 859 000 guérisons associées et 26 000 décès… Publiée par Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique – AFRO sur Jeudi 20 août 2020

Sur le plan africain, l’OMS annonce au 19 août 2020 plus 1 100 000 cas confirmés de Covid-19 avec plus de 859 000 guérisons associées et 26 000 décès signalés. Dans le monde, on note depuis quelques jours un total de 22 427 054 cas confirmés, 14 349 473 guérisons et 788 015 décès.