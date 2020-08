Covid-19 au Bénin: 02 célèbres artistes activement recherchés par la police

La police a interpellé quatre (04) personnes, et recherche activement deux (02) célèbres artistes du Bénin. Ils sont accusés d’avoir violé les mesures restrictives indiquées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

Selon Frissons radio, les mis en cause ont organisé une fête d’anniversaire à la plage. Une célébration qui viole l’interdiction d’accès à la plage et les grands rassemblements de personnes. Ces mesures restrictives ont été prises par le gouvernement pour limiter la propagation de la Covid-19, qui a déjà occasionné beaucoup de dégâts en termes de vies humaines.

La police a pu mettre la main sur 04 personnes. Il s’agit de l’heureuse du jour, de l’animateur de la fête et deux autres personnes impliquées dans l’organisation. Deux artistes célèbres du pays étaient aussi à cette fête et sont activement recherchés par la police républicaine. Les 04 personnes arrêtées sont gardés au commissariat du 12è arrondissement et seront présentées au procureur lundi prochain.