Covid-19: 20 nouveaux cas confirmés enregistrés au Bénin ( OMS)

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a présenté un nouveau bilan sur l’évolution de la Covid-19 dans les pays africains. Le tableau sanitaire présenté par l’Organisation, montre une progression de la courbe des contaminations au Bénin dont le nombre était de 2 095 cas

Selon le bilan de l’OMS, à la date du 22 Août 2020, le Bénin a enregistré 20 nouveaux cas confirmés de Covid-19. Le bilan affiche un total de 2 115 cas confirmés depuis le début de la pandémie au Bénin. Le nombre de personnes décédées de la Covid- 19 au Bénin est stable depuis quelques semaines. Le nouveau bilan de l’OMS ne signale pas de nouveaux décès, le nombre total de décès (39) est donc resté inchangé.

Au 22 août 2020 : + 1 100 000 de cas de #COVID19 en Afrique – avec plus de 888 000 guérisons associées et 27 000 décès… Publiée par Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique – AFRO sur Samedi 22 août 2020

En Afrique, l’OMS annonce à la date du 22 Août 2020, un total de 1 167 841 cas confirmés de Covid-19 avec plus de 888 000 guérisons guérisons et 27 322 décès signalés. Dans le monde, on note depuis quelques jours un total de 23 120 830 cas confirmés, 14 842 382 guérisons et 802 693 décès.