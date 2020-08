Coup d’Etat au Mali : plusieurs personnes tuées par les militaires

L’armée malienne a procédé à un coup d’Etat contre le pouvoir en place. Le président Keita a été arrêté ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Selon certaines informations, plusieurs personnes seraient mortes pendant la mutinerie.

Des militaires mutins ont réalisé un coup d’Etat au Mali, forçant le président de la république à annoncer dans la nuit de mardi à mercredi, sa démission. Cependant, tout le monde pensait que le coup avait été opéré sans effusion de sang comme au Zimbabwe, mais il n’en est rien. Selon des informations rapportées par l’hôpital Gabriel Touré de Bamako, cité par RFI, « quatre civils blessés sont décédés » des suites de leurs blessures et environ une dizaine d’autres blessés ont été enregistrés dans le même centre.

Les organisations internationales et sous-régionales ont condamné l’acte des militaires et exigé un retour immédiat à l’ordre constitutionnel au Mali. La Cedeao a fermé toutes ses frontières avec le pays et a demandé aux partenaires du Mali, de surseoir à toute collaboration avec Bamako jusqu’au retour de l’ordre constitutionnel.