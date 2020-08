Coup d’Etat Au Mali : Ouattara, Macky Sall et Issoufou en route pour Bamako

A la suite du coup d’Etat au Mali, la CEDEAO entend dépêcher une délégation de plusieurs chefs d’Etat ouest-africains dans le pays, rapporte BBC.

Le Nigerien Mahamadou Issoufou, le Sénégalais Macky Sall, le Ghanéen Nana Akufo-Addo et l’Ivoirien Alassane Ouattara sont attendus au Mali, rapporte le site d’information malien Studio Tamani, financé par l’UE. Les chefs d’État du bloc de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Ecowas) s’étaient déjà rendus dans le pays et avaient proposé la formation d’un gouvernement d’unité pour résoudre la crise politique. L’opposition a rejeté la proposition et a insisté pour que le président Ibrahim Boubacar Keïta démissionne.

L’armée malienne a évincé le président mardi et a déclaré qu’elle mettrait en place un gouvernement de transition. La CEDEAO a condamné et rejeté le coup d’Etat de mardi et en a ordonné des sanctions contre les cerveaux. Pour le moment, la situation semble calme dans le pays, mais les risques que les groupes armés et les djihadistes en profitent sont accrus. Notons que les putschistes ont arrêté le président IBK et son premier ministre avant de le forcer à démissionner.