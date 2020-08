Coup d’Etat au Mali: Muhammadu Buhari sort de ses gonds

Le président du Nigéria, Muhammadu Buhari, a condamné, ce jeudi, le coup d’Etat militaire qui a renversé, mardi, son homologue malien, Ibrahim Boubacar Kéita.

Sur son compte Twitter, le chef de l’Etat nigérian, Muhammadu Buhari, a exprimé ce jeudi 20 août 2020, sa frustration face aux derniers événements qui ont conduit à la démission forcé du président malien, Ibrahim Boubacar Kéita. Il a déclaré que le Nigéria soutient fermement les efforts du président de la CEDEAO, le président Mahamadou Issoufou, pour des consultations régionales et continentales plus larges avec la CEDEAO, l’UA et l’ONU, et l’adoption de mesures fortes pour apporter une résolution rapide à la crise.

«Les événements au Mali sont de grands revers pour la diplomatie régionale, avec de graves conséquences pour la paix et la sécurité en Afrique de l’Ouest. Il est temps pour l' »autorité » inconstitutionnelle du Mali d’agir de manière responsable et d’assurer le rétablissement de l’ordre constitutionnel, de la paix et de la stabilité. Un Mali politiquement stable est primordial et crucial pour la stabilité de la sous-région. Nous devons tous unir nos efforts, la CEDEAO, l’UA, l’ONU et d’autres parties prenantes, et travailler ensemble jusqu’à ce que la santé mentale revienne au Mali avec la restauration de l’administration civile », a déclaré le président nigérian.

Ce jeudi, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), qui a fermement condamné le coup d’Etat du Mali, organise une réunion d’urgence sur la situation sociopolitique du pays. Rappelons que l’organisation sous-régionale a joué un rôle de médiateur dans la crise sociopolitique et organisé plusieurs missions de médiation au Mali, pour faciliter un retour à la paix.