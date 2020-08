Coup d’Etat au Mali : le président Ibrahim Boubacar Kéita annonce sa démission

Après son arrestation par les éléments mutins de l’armée, le président malien, Ibrahim Boubacar Keita s’est finalement exprimé et a annoncé sa démission de la tête du pays.

Lors d’une édition spéciale à la télévision d’Etat ORTM, le président de la république du Mali, IBK, est apparu et a annoncé qu’il démissionnait de la tête du pays. Plus tôt, le président avais été arrêté par des militaires mutants qui ont pris d’assaut sa résidence après avoir mis le pays en allène avec des coups de feu dans la matinée dans le camp de Kati à 15 kilomètres de la capitale Bamako.

S’adressant d’une voix grave aux citoyens maliens et aux militaires de tout rang, il a déclaré avoir oeuvré depuis son élection en 2013 à redresser le pays et à « donner corps et vie » à l’armée malienne, confrontée depuis des années aux violences jihadistes.

Puis il a évoqué les « manifestations diverses » qui depuis plusieurs mois ont réclamé son départ, faisant des victimes, estimant que « le pire en a résulté ». « Si aujourd’hui il a plu à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix ? M’y soumettre, car je ne souhaite qu’aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires », a-t-il dit.

Le parlement également dissout

« C’est pourquoi je voudrais en ce moment précis, tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces longues années et la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions, à partir de ce moment ». « Et avec toutes les conséquences de droit: la dissolution de l’assemblée nationale et celle du gouvernement », a-t-il ajouté.

IBK et Boubou Cissé, le Premier ministre, ont été arrêtés avec plusieurs autres personnalités de pays et amenés dans la base de mutins. Plusieurs condamnations ont été entendues de part et d’autres et le pays a été isolé u reste de l’Afrique de l’ouest par la CEDEAO.