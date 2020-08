Coup d’Etat au Mali: la Côte d’Ivoire acte la décision de la Cedeao

La Côte d’Ivoire a annoncé la fermeture de ses frontières avec le Mali, en application de la décision de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao).

Dans un communiqué en date du mardi 18 août 2020, le ministre ivoirien de l’administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, a annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes de la Côte d’Ivoire avec le Mali, à compter du mardi 18 août 2020 jusqu’à nouvel ordre.

Selon l’autorité ministérielle, cette décision est une conséquence directe de l’application de la décision de la Cedeao qui a instruit ses pays membres, de fermer leurs frontières terrestres, aériennes et maritimes avec le Mali, suite à une mutinerie déclenchée au sein de l’armée malienne et qui a impacté les institutions du pays.

En effet, des militaires révoltés au sein de l’armée, ont arrêté, mardi, le président, Ibrahima Boubacar Kéita, son fils et son premier ministre, Boubou Cissé. Ils ont, par la suite, forcé le chef de l’Etat à démissionner de sa fonction présidentielle. Un acte que plusieurs organisations et institutions ont condamné à travers le monde, exigeant la libération immédiate et sans délai, du dirigeant malien.