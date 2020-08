Coup d’Etat au Mali : la CEDEAO ferme toutes ses frontières et isole le pays

Alors que les hommes en arme ont pris le contrôle du pays et le président IBK arrêté par les putschistes, la CEDEAO a isolé complètement le Mali.

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) a pris des mesures drastiques pour contraindre les militaires à retourner à l’ordre constitutionnel au Mali. L’organisation sous régionale a annoncé dans un communiqué, la suspension du Mali de tous ses organes de décision.

Aussi, la CEDEAO décide de la fermeture de toutes les frontières terrestres et aériennes ainsi que l’arrêt de tous les flux et transactions économiques, commerciales et financières entre les pays membres de l’organisation et invite aussi les partenaires du Mali à faire de même.

Cette décision de la CEDEAO sera mis en œuvre immédiatement et restera en vigueur jusqu’au rétablissement de l’ordre constitutionnel. Notons que l’ONU exige la libération immédiate et sans condition du président.

IBK démissionne

Lors d’une édition spéciale à la télévision d’Etat ORTM, le président de la république du Mali, IBK, est apparu et a annoncé qu’il démissionnait de la tête du pays. « C’est pourquoi je voudrais en ce moment précis, tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces longues années et la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions, à partir de ce moment ». « Et avec toutes les conséquences de droit: la dissolution de l’assemblée nationale et celle du gouvernement », a-t-il ajouté.

Plus tôt, le président avais été arrêté par des militaires mutants qui ont pris d’assaut sa résidence après avoir mis le pays en allène avec des coups de feu dans la matinée dans le camp de Kati à 15 kilomètres de la capitale Bamako.