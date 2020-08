Coup d’Etat au Mali: la Cedeao exclut toute option militaire

Réunis par visioconférence ce jeudi 20 août 2020, les chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ont entériné de nouvelles décisions sur la situation sociopolitique du Mali.

Il n’y aura pas d’intervention militaire au Mali. Malgré que la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest ait activé sa force d’intervention sous-régionale, elle a exclu, au terme de sa réunion sur la situation sociopolitique du Mali, ce jeudi, toute option militaire. L’organisation sous-régionale justifie cette décision par sa volonté de vouloir éviter de nouveaux dégâts dans ce pays, dont le président en exercice, Ibrahim Boubacar Kéita, a été renversé mardi 18 août 2020, des suites d’une mutinerie déclenchée au camp militaire de Kati.

Parallèlement, la Cedeao a réitéré sa demande au CNSP de la « libération immédiate » de l’ex-président Ibrahim Boubacar Keita (IBK), ses proches, du premier ministre Cissé et autres détenus dans le camp de Kati, à 15 km de Bamako. Elle a également décidé de la suppression du Mali de la zone Cedeao, voire de l’Union Africaine, sans oublier de l’Uemoa jusqu’à nouvel ordre.

« Couloir de trêve au niveau des frontières »

Au cours de sa réunion d’urgence organisée sur le Mali, ce jeudi, la Cedeao a décidé du maintien de la fermeture de toutes les frontières avec le Mali. Néanmoins, les 15 chefs d’État, soucieux de la vie de la population malienne et de la pandémie Covid-19, ont décidé de réserver des « couloirs de trêve au niveau des frontières », afin de laisser passer des marchandises et vivres, de même que le carburant et les produits de premières nécessités. Les présidents ont conclu de « ne pas reconnaître un probable gouvernement malien et prévoir des sanctions à l’encontre du Mali dans l’avenir ».