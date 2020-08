Coup d’Etat au Mali : ce que le conseil de sécurité de l’ONU exige des putschistes

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a ordonné mercredi aux mutins maliens de libérer immédiatement les responsables détenus, y compris le président du pays, et de «retourner sans délai dans leurs casernes».

Le conseil de sécurité des Nations Unies s’est réuni en urgence pour traiter du cas du coup d’Etat survenu au Mali. Les membres ont exigé une libération immédiate du président Keita et aussi demandé aux soldats de retourner dans leurs casernes.

Le conseil de sécurité des Nations Unies a «souligné la nécessité urgente de restaurer l’état de droit et de progresser vers le retour à l’ordre constitutionnel», selon un communiqué. Cette réunion des 15, est survenue après l’arrestation par des militaires mutants, du président de la république et de son Premier ministre Boubou Cissé. Notons que IBK a dû démissionner de son fauteuil sous la pression des armes et a dissout le gouvernement.