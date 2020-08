Coup d’Etat au Mali : activation de la Force militaire en attente de la CEDEAO

Après avoir condamné le coup d’Etat au Mali, la CEDEAO a décidé de parer à toutes les éventualités pour rétablir l’ordre constitutionnel dans le pays.

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest a ordonné à sa force militaire d’être en attente d’une éventuelle intervention au Mali, à la suite du coup d’Etat qui a déposé le président de la république. «La CEDEAO demande l’activation immédiate de la Force en attente de la CEDEAO. Exige la mise en œuvre immédiate de sanctions contre tous les putschistes et leurs partenaires et collaborateurs, décide d’envoyer une délégation de haut niveau pour assurer le retour immédiat à l’ordre constitutionnel », a indiqué un communiqué de l’organisation sous-régionale.

Pour le moment, IBK et certains membres de son gouvernement sont toujours aux mains des militaires putschistes. La Commission de la CEDEAO a déclaré qu’à la suite de la prise de pouvoir par les putschistes militaires, le Mali restera suspendu de la CEDEAO jusqu’au rétablissement de l’ordre constitutionnel. La CEDEAO «suspend le Mali de tous les organes de décision de la CEDEAO avec effet immédiat, conformément au Protocole Additionnel sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance, et ce, jusqu’au rétablissement effectif de l’ordre constitutionnel », indique le communiqué.