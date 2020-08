Cote d’Ivoire – Yoro Gang: un concert hommage à Dj Arafat en pleine crise politique et de Covid-19

Arafat Dj, le roi du coupé-décalé s’est éteint le 12 août 2019 à Abidjan en Cote d’Ivoire. Un concert hommage à l’artiste sera organisé par la Yoro Gang ce mercredi 12 août 2020, au stade d’Angré (Cocody).

La star du « coupé-décalé » est décédé lundi 12 août à la Polyclinique des Deux Plateaux, à Abidjan. des suites d’un accident de moto. Sa moto a percuté une voiture conduite par une journaliste de Radio Côte d’Ivoire. Le chanteur, inconscient, a été rapidement pris en charge et admis en soins intensifs. Il n’a malheureusement pas survécu.

Ce 12 août 2020, jour d’anniversaire du décès tragique de Ange Didier Houon alias DJ Arafat, les « chinois » et la Yôrôgang s’activent à rendre un vibrant hommage au roi du coupé-décalé. Un concert-hommage sera organisé par la Yoro Gang au stade d’Angré (Cocody). Plusieurs artistes tels que Molière, Ismaël Isaac, Fidèle Lova et bien d’autres sont annoncés à ce concert, rapporte une source proche de la Yoro Gang. Plusieurs titres du chanteur seront également interprétés.

Un concert-hommage sur fond de COVID-19 et de tensions politiques

L’hommage à la star du « coupé-décalé » intervient en pleine crise du Coronavirus et dans une situation politique tendue. Après l’annonce de la candidature du président Ouattara à un nouveau mandat, quelques manifestations sporadiques ont été observées. Certains prédisent une tension allant en grandissant à l’approche du scrutin. Ce week-end et lundi, d’autres actions ont eu lieu à Abidjan et plusieurs villes de l’intérieur du pays.

En plus de la crise politique, la Côte d’Ivoire traverse une crise sanitaire comme tous les pays du monde. A la date du 10 août, le pays compte 3 641 cas actifs et une centaine de morts.