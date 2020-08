Côte d’Ivoire: triste nouvelle pour Charles Blé Goudé

L’ancien ministre de la jeunesse sous le régime de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, est de nouveau endeuillé. Le leader du COJEP a perdu son frère aîné Blé Djédjé Théodore décédé le vendredi 7 août 2020 au CHU de Treichville des suites d’une maladie.

L’année 2020 aura été une année de deuil pour Charles Blé Goudé et sa famille. Après le décès de sa sœur aînée Nathalie Monoko Gnepo, en juin 2020, et Blé Kopé, son grand frère, moins d’une semaine après l’inhumation de sa sœur, Charles Blé Goudé vient de perdre encore un être cher. En effet, son grand frère aîné Blé Djédjé Théodore est aussi passé de vie à trépas.

L’information a été donnée par Charles Blé Goudé lui-même, via sa page Facebook le samedi 08 août 2020. Selon la publication de l’ex-ministre de Laurent Gbagbo, le décès de son frère est survenu le vendredi 07 août 2020 au CHU de Treichville des suites d’une maladie. « Encore un autre décès. Tombé malade après l’inhumation de notre frère et hospitalisé au CHU de Treichville, mon aîné, Blé Djédjé Théodore, vient de me quitter. Il a rendu l’âme hier 07 août au CHU de Treichville. Grand frère, tu n’as pas pu te remettre de la mort de Kopé, ton frère jumeau, je sais. Repose en paix !!! », a tristement écrit Charles Blé Goudé sur sa page Facebook.

« Seigneur tu m’éprouves si durement. Seigneur donne-moi les ressources nécessaires pour supporter cette avalanche de malheurs et douleurs. Que ta volonté soit faite », a-t-il conclu.