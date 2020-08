Côte d’Ivoire: Simone Gbagbo réagit à la situation politique du pays

L’ex-première dame de la Côte d’Ivoire Simone Gbagbo, se prononce ce mardi 11 août 2020, sur la situation politique du pays, indique un communiqué signé par son directeur de cabinet, Akpa Corentin.

Murée dans le silence depuis quelques mois, l’ex-première dame de la Côte d’Ivoire et 2eme Vice-présidente du FPI, Simone Gbgagbo, se prononce sur la situation sociopolitique de la Côte d’Ivoire ce mardi. C’est une information émanent d’un communiqué publié par son directeur de cabinet Akpa Corentin Directeur de cabinet.

« Madame la Première Dame Simone Ehivet Gbagbo, 2ème Vice-présidente chargée de la Stratégie et de la Politique générale du FPI, anime un point de presse, ce mardi 11 août 2020, à 15h. Objet : Situation sociale et politique de la Côte d’Ivoire. Lieu : Résidence du couple Laurent et Simone Gbagbo à la Rivera Golf, non loin de la Mosquée de la Riviera Golf. Madame la Première Dame Simone Ehivet Gbagbo remercie d’avance les responsables des médias nationaux et internationaux pour les dispositions qu’ils prendront en vue de la couverture de ce point de presse. Abidjan, le 10 août 2020 Mme Simone Ehivet Gbagbo et P/O», peut-on lire dans l’invitation média au point de presse de l’épouse de l’ancien président Laurent Gbagbo.

Cette annonce du camp Simone Gbagbo intervient dans un contexte où, l’actuel chef d’Etat de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a annoncé sa candidature pour briguer un troisième mandat. Son époux, Laurent Gbagbo, actuellement à Bruxelles, n’a toujours pas pu s’établir un passeport devant lui permettre de rentrer au pays après avoir introduit à maintes reprises une demande.