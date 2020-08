Côte d’Ivoire – Présidentielle 2020 : l’opposition exige la démission du président de la CEI

Les forces de l’opposition de Côte d’Ivoire se sont réunies pour, ensemble, réclamer la démission du président de la Commission électorale indépendante (CEI).

La situation en Côte d’Ivoire à quelques mois de la présidentielle est tendue et les nerfs sont à vif. Mercredi, les partis d’opposition de Côte d’Ivoire ont donné une conférence de presse relative aux dernières actualités du pays. Ce qui constitue la principale raison de cette sortie médiatique est l’annonce de la candidature d’Alassane Ouattara pour un troisième mandat, une annonce à controverse. Pour l’opposition, le président de la république viole, de façon flagrante, la Constitution dont il est censé être le garant ; manque ainsi à son serment de protéger la Constitution, la loi fondamentale.

Elle indique également que Ouattara n’est plus digne de confiance dès lors qu’il renonce à la parole donnée et aussi manque de considération pour le peuple de Côte d’Ivoire à qui il a servi un mépris souverain le 06 août 2020, lors de son adresse à la Nation. Les plateformes politiques indiquent ainsi, qu’elles apportent leur soutien au peuple frustré en lutte pour se dresser contre cette forfaiture de M. Ouattara. Plus tôt, les jeunes des grands partis d’opposition ont annoncé, pour jeudi, une marche de protestation contre cette nouvelle candidature de leur dirigeant. Aussi, l’ancienne première dame de Côte d’Ivoire, Simone Gbagbo, a qualifié la candidature de Ouattara « d’illégale ».

La commission électorale

Dans le même registre présidentiel, les opposants s’en sont également pris à la Commission électorale, mettant en exergue plusieurs défauts constatés. Selon les opposants, « un nombre impressionnant de ressortissants de pays de la sous-région ont été inscrits sur les listes, confirmant ainsi la déclaration de M. Kobenan Kouassi Adjoumani, Porte-parole principal du RHDP Unifié, parti au pouvoir, qui a dit au cours d’une conférence de presse que le RHDP n’avait pas peur d’inscrire les étrangers pour en faire son bétail électoral ». Outre ce constat, l’opposition dénonce également le fait que des mineurs et même des nourrissons auraient été inscrits sur la même liste électorale.

Beaucoup de points ont été soulevés par l’opposition ivoirienne lors de sa sortie mercredi, visant à montrer à quel point la commission électorale à mal fait son job et à quel point la liste électorale a été manipulée avant publication. Les opposants ont donc tiré leur conclusion et ont réclamé « la démission sans délai du Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) en raison de son échec patent lors de l’opération de révision de la liste électorale 2020 comportant de nombreux cas de fraude, démontrant ainsi son incapacité à produire une liste électorale fiable de nature à permettre des élections justes, transparentes et crédibles ».