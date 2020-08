Côte d’Ivoire: par jalousie, il tue sa belle-mère puis sa femme enceinte et se suicide après

Un homme a tué sa femme et sa belle-mère dans le village Ahéoua. Il s’agit d’une scène macabre dont la cause serait la jalousie de l’homme, âgé de la trentaine et père de deux enfants.

Selon les faits rapportés par l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP), l’homme a suspecté sa femme d’avoir une relation extra-conjugale. Et comme si cela ne suffisait pas, cette dernière avait décidé de quitter son foyer pour rejoindre sa mère. Un acte que l’homme n’a pas pu supporter. Selon la même source, l’homme a entrepris plusieurs démarches pour le retour à la normale de la situation ; mais ses efforts n’ont pas porté de fruit.

Quelques temps après, il a constaté que sa femme qui avait déjà quitté le domicile conjugal est tombé enceinte. Sa colère est montée d’un cran, il a donc décidé d’en finir avec elle. Il s’est alors rendu dans le quartier où vivait sa belle-mère et sa femme. Selon les témoignages, il s’est introduit dans la maison avec son fusil de fabrication artisanale et tue sa belle-mère en première, et sa femme après.

Le corps sans vie de l’homme retrouvé quelques jours après

Après son acte, l’homme a pris la clé des champs. Mais son corps sans vie a été retrouvé quelques jours après soit le jeudi 20 Août 2020 au cimetière du village. Il avait à ses côtés un fusil de calibre 12, un pistolet et une machette. Les circonstances dans lesquelles le corps a été retrouvé confortent la thèse du suicide.