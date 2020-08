Côte d’Ivoire : Ouattara est « peu enclin à la démocratie, figé dans des pratiques tribalistes désuètes »

Alors qu’Alassane Ouattara a annoncé sa candidature à la présidentielle 2020 en Côte d’Ivoire, et a été investi par son parti, le RHDP, samedi, les déclarations contre sa candidature persistent. Cette fois c’est Mamadou Koulibaly qui a peint en noir le chef de l’Etat.

Le président du parti Lider, et candidat à la présidentielle de 2020 en Côte d’Ivoire, Mamadou Koulibaly n’a pas été tendre dans ses propos avec l’actuel chef de l’Etat ivoirien après que ce dernier a postulé pour brigué un troisième mandat à la tête du pays.

« Ils ont cru élire un technocrate moderne qui allait introduire de meilleures pratiques dans la gestion de l’Etat et se positionner comme le président de tous les ivoiriens. Ils ont découvert, effarés, un homme peu enclin à la démocratie, figé dans des pratiques tribalistes désuètes », a indiqué Koulibaly sur Tweeter.

A lire aussi: Côte d’ivoire – Présidentielle 2020: Alassane Ouattara investi candidat du RHDP

Cette déclaration intervient alors que, samedi, Alassane Ouattara a été investi en grandes pompes par son parti RHDP, en tant que son candidat à la consultation électorale d’octobre prochain. Notons que plusieurs contestations de cette candidature ont défrayé la chronique ces derniers jours et des milliers de manifestants à travers le pays sont sortis dans les rues pour dire (NON) à un troisième mandat de leur leader.

Plusieurs personnes sont mortes dans les violences engendrées par les manifestations et des leaders de l’opposition et de la société civile ont été arrêtés et jetés en prison.