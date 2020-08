Côte d’Ivoire: le Premier ministre Hamed Bakayoko en mission de paix à Daoukro

Alors que des conflits intercommunautaires ont éclaté à Daoukro en Côte d’Ivoire à la suite des manifestations contre le troisième mandat de Ouattara, le premier ministre s’est rendu sur les lieux pour tenter d’apaiser les tensions.

La candidature d’Alassane Ouattara pour un troisième mandat consécutif à la tête de la Côte d’Ivoire a remué le pays pendant un moment. Et même si cela continue de susciter des réactions, les premières manifestations ont été jusqu’ici, les plus violentes. A Daoukro les manifestations se sont transformées en conflit entre communautés. Pour essayer d’y ramener la paix et la tolérance, le Premier Ministre Hamed Bakayoko s’y est rendu samedi.

Le PM s’est entretenu avec la population locale et les a exhortés à cultiver la paix et à penser en premier à la Côte d’Ivoire. « Nous invitons les frères et sœurs de Daoukro à penser à l’intérêt supérieur du pays et à cultiver la paix pour permettre au gouvernement de poursuivre sa mission de développement, en mettant davantage de services sociaux de base à la disposition des populations », a indiqué Bakayoko. Outre le message de paix, le Premier ministre a mis en garde les habitants de Daoukro de ne pas risquer leur vie pour des querelles politiques.