Côte d’Ivoire : la réponse sèche et ironique de Bédié à Ouattara

En Côte d’Ivoire, le président Alassane Ouattara a été investi par son parti le RHDP, pour être son candidat à la prochaine présidentielle dans le pays. Lors de la cérémonie il a déclaré que ses opposants sont des peureux. A cette déclaration, le patron du PDCI, Henry Kona Bédié, a sèchement répondu.

Face à un public acquis à sa cause samedi lors de son investiture comme candidat du RHDP à la présidentielle d’octobre, Alassane Ouattara s’est montré rassurant et très critique envers les opposants. « Ils ont peur, ce sont des peureux », a-t-il lancé à l’endroit de l’opposition, qui, selon lui, est l’instigatrice des manifestations en Côte d’Ivoire.

Cette déclaration n’est pas restée sans toucher les principaux indexés car, dimanche, Henry Kona Bédié, lui aussi candidat du PDCI (opposition), a répondu à cette assertion. Devant des centaines d’étudiants à son domicile pour lui réitérer leur soutien et leur forte volonté de l’accompagner pendant l’élection, Bédié a profité pour répondre à son ancien allié politique.

« Je voudrais vous féliciter pour votre courage et bravoure. Vous êtes des braves et courageux hommes et femmes », a-t-il indiqué. « Ce sont les autres qui ont peur. Car à la vue de femmes qui marchent aux mains nues, ils viennent avec des chars d’assaut, des chars de combats », a ajouté HKB encouragé par la foule devant lui. Notons que la campagne présidentielle commence officiellement le 15 septembre prochain.