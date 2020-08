Côte d’Ivoire : la candidature de Didier Drogba à la présidence de la FIF validée

Didier Drogba est officiellement candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne. Après le dépôt des dossiers le samedi 1er août 2020, sa candidature vient d’être validée.

Didier Drogba reste dans la course pour les élections à la FIF le 5 septembre 2020. La raison : son dossier contenant des parrainages à polémique notamment celui des dissidents de l’AMAFCI (association des arbitres) a été validé ce samedi 8 août 2020 par la commission électorale.

« Nous ne voulons pas causer de torts à un camp ou un autre. Nous voulons être corrects et c’est ce qui a fait que nous avons accepté de façon consensuelle les doubles ou triples parrainages », avait rassuré un membre de la Commission électorale relayé par Abidjan Sports. A l’en croire, il y a même une dame, présidente de club, qui a donné un parrainage non signé. « Mais tout ça là, on a accepté. Nous allons prendre de bonnes décisions. Celui qui estime qu’il a été lésé pourra toujours aller devant la Commission de recours », avait-il expliqué.

Avec cette validation, l’ex capitaine des Eléphants Didier Drogba est désormais à un pas de son rêve de devenir le prochain président de la Fédération Ivoirienne de Football.