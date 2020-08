Côte d’Ivoire : arrestation de la coordonnatrice du GPS pendant les manifestations, Soro en colère

La représentante nationale du parti de Guillaume Soro, Anne Marie Bonifon, a été arrêtée par la police pendant les manifestations contre le troisième mandat du président Alassane Ouattara, rapporte Connectionivoirienne.net.

Le parti Générations et Peuples solidaires (GPS), de l’ancien président du parlement ivoirien Guillaume Soro, a annoncé jeudi 13 août 2020, sur sa page Facebook, que sa coordonnatrice nationale, Anne Marie Bonifon, a été arrêtée par la police avec plusieurs autres membres. « Arrestation par les forces de l’ordre de plusieurs membres de Générations et peuples solidaires, dont Mme Anne Marie Bonifon, la première responsable du mouvement citoyen », a indiqué le parti. Le directeur de la communication de Soro, Moussa Touré, cité par Connectionivoirienne.net, indique que quatre autres dames ont été arrêtées avec la coordonnatrice.

Ces interpellations ont fait immédiatement réagir Guillaume Soro qui a indiqué sur Twitter que «ces dames courageuses ont décidé de dire non au troisième mandat d’Alassane Ouattara et ces mères de familles sont arrêtées et humiliées par la soldatesque ! ». Plusieurs manifestants sont descendus dans les rues de la Côte d’Ivoire pour exprimer leur ras-le-bol contre un troisième mandat du président. Ces mouvements ont déjà fait plusieurs victimes et, selon les informations des médias locaux, au moins trois personnes sont déjà mortes depuis le début de cette semaine.