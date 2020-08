Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara « veut être candidat par la force des chars », Guillaume Soro

L’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, s’en est violemment pris à Alassane Ouattara dimanche 9 août 2020 lors d’un entretien accordé au média français le Journal Du Dimanche (JDD).

Alassane Ouattara, l’actuel président de Côte d’Ivoire a décidé de se représenter pour briguer un troisième mandat à la tête du pays. Une déclaration qui a rendu furieux ses opposants et bien d’autres personnalités de la société civile.

Dimanche, Guillaume Soro, lui aussi candidat déclaré à la course à la présidentielle, n’a pas mâché ses mots pour attaquer son ancien allié militaire et politique. « C’est une forfaiture. Il est clairement écrit qu’on ne peut pas se présenter un troisième fois » ; a martelé Soro. « C’est clairement une atteinte à l’indépendance de la Côte d’Ivoire (…) il a franchi la ligne rouge. Quand vous vous attaquez à la constitution d’un pays vous sapez les bases de l’Etat », a-t-il ajouté.

Guillaume Soro assure qu’avec son état-major, il a déjà organisé la riposte et « nous allons nous battre et lui demander de renoncer ». Il a aussi souligné qu’il a appelé à l’unité d’action de l’opposition pour barrer la route à Ouattara car, dit-il, « j’ai la dictature contre moi mais le droit avec moi ». L’ancien chef rebelle continue son intervention en assurant qu’à cette allure, « le pays va brûler » et que ce sera Ouattara que en sera la cause car « les ivoiriens n’accepteront jamais qu’il soit candidat alors que lui veut l’être par la force des chars ».