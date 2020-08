Coronavirus : plusieurs cas positifs à l’Atletico Madrid

A quelques jours de son match face à Leipzig en Ligue des champions, l’Atletico Madrid a signalé deux cas positifs de coronavirus dans son effectif. Des cas sans danger sur la compétition qui devrait se dérouler comme prévue.

L’Atlético Madrid a communiqué que lors des derniers tests réalisés sur ses joueurs, deux d’entre eux ont été testés positifs au coronavirus. Des cas qui surviennent alors que les Colchoneros affrontent les allemands de RB Leipzig dans quatre jours en quart de finale de la Ligue des champions. « Parmi les résultats des tests sont apparus deux cas positifs, qui sont actuellement isolés dans leurs domiciles respectifs, et qui ont été communiqués directement aux autorités sanitaires espagnoles, à l’UEFA, à la RFEF, à la Fédération portugaise et au Conseil Supérieur du Sport« , a annoncé l’Atlético Madrid dans son communiqué.

« Le protocole prévu a été activé et de nouveaux tests seront réalisés sur l’équipe première et les personnes qui font partie du voyage à Lisbonne, ainsi qu’aux proches des cas positifs. Cela entraînera des modifications dans les horaires des entraînements, dans le déroulement du voyage et du séjour dans la capitale portugaise« , a ajouté le club espagnol.

La Ligue des champions pas remise en question

Les noms des personnes infectées n’ont pas été dévoilés et le club madrilène invite au respect de la vie privée de ces dernières, avant d’ajouter que de nouveaux tests seront réalisés sur les joueurs et le staff. Selon le protocole qui avait été donné par l’UEFA en cas d’apparition de cas positifs au sein d’une équipe, le match se jouera si les deux équipes ont 13 joueurs à disposition et le déroulement du quart de finale n’est donc pas remis en question. L’Atlético ne parle pour l’instant que de changements d’horaires au niveau des entraînements et de son arrivée à Lisbonne, dont il discutera avec l’UEFA.